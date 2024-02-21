الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس شخص بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بالمقطم

حبس شخص
حبس شخص

قررت النيابة العامة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بمنطقة المقطم.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على صائغ بحوزته 800 ألف دولار و674 ألف جنيه بدائرة قسم شرطة المقطم.

كانت وردت معلومات لأجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بقيام صائغ بالاتجار فى النقد الأجنبي، وبإجراء التحريات دلت على صحة الواقعة، وتمكنت مباحث المقطم من ضبطه وبحوزته 800 ألف دولار و674 ألف جنيه و35 ألف يورو للاتجار بها خارج السوق المصرفية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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