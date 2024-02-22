جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 22 فبراير 2024

تستقطب مباريات كرة القدم جماهيرها من مختلف دول العالم الباحثين عن مبارياتها لمختلف الفرق الدولية والإقليمية والمحلية للاستمتاع بمشاهدة المنافسات المحتدة بينهم.

وننشر في هذا التقرير جدول مباريات اليوم الخميس ٢٢ فبراير ٢٠٢٤ في مختلف البطولات والدوريات المقامة حاليًا على مختلف المستويات.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

مباراة تورينو ولاتسيو 21:45.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

مباراة روما وفيينورد الساعة 22:00.

مباراة أولمبيك مارسيليا وشاختار دونتسك الساعة 22:00.

مباراة سبارتا براج وجالاتا سراي الساعة 22:00.

مباراة سبورتنج لشبونة ويانج بويز الساعة 22:00.

مباراة تولوز وبنفيكا الساعة 19:45.

مباراة كاراباج أجدام وسبورتنج براجا الساعة 19:45.

مباراة ستاد رين وميلان الساعة 19:45.

مباراة فرايبورج ولانس الساعة 19:45.



مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

مباراة آينتراخت فرانكفورت ورويال يونيون سان جيلواز الساعة 22:00.

مباراة فرينكفاروزي وأولمبياكوس 22:00.

مباراة ليجا وارسو ومولده الساعة 22:00.

مباراة سلوفان براتيسلافا وشتورم جراتس الساعة 22:00.

مباراة لودوجوريتس رازجراد وسيرفيتي الساعة 19:45.

مباراة بودو/جليمت وأياكس الساعة 19:45.

مباراة دينامو زغرب وريال بيتيس الساعة 19:45.

مواعيد دوري أبطال آسيا

مباراة الهلال وسباهان الساعة 20:00.

مباراة الاتحاد ونافباخور الساعة 18:00.

مواعيد مباريات البطولة المغربية الاحترافية إنوي

مباراة مولودية وجدة ويوسفية برشيد الساعة 21:00.

مباراة اتحاد طنجة والاتحاد التوركي الساعة 19:00.

مواعيد مباريات الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى

مباراة نجم بن عكنون ومولودية الجزائر الساعة 18:00.

مواعيد مباريات الدوري الأمريكي.

مبارا إنتر ميامي وريال سولت لاك سيتي الساعة 03:00.