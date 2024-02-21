الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

المنتدى السعودى للإعلام يناقش دور المرأة فى صناعة الإعلام

المنتدى السعودي
المنتدى السعودي للإعلام

ناقش المنتدى السعودي للإعلام 2024 في نسخته الثالثة، دور المرأة في صناعة الإعلام وترسيخ قيمه الإنسانية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء في جلسة حوارية بعنوان "الصحفيات يشكلن الروايات الإعلامية من أجل السلام والشمولية"، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المنتدى.

وأشارت المشاركات إلى تجربة المملكة الثرية في حوار الحضارات ودعم الجوانب الإنسانية على مستوى العالم من خلال مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، ورابطة العالم الإسلامي، مشيدات بجهودهم في تمكين المرأة السعودية وتفعيل دورها في جميع المجالات.

وتطرقن إلى دور المرأة المحوري في تناول ونشر ثقافة الحوار والسلام والتسامح من خلال الفرد والمجتمعات لبناء ثقافة حضارية جديدة قائمة على العدل والمساواة، منوهات بدور المرأة في تغطية القضايا والأحداث بالتركيز على القصص الإنسانية وقصص الأطفال لتميزهم بالحوار والسرد.

وفي السياق، ناقشت جلسة "مواجهة التحديات في إدارة الإعلام العابر للقارات"، ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام بالرياض اليوم، أهمية دمج التقنيات الجديدة بشكل فعّال في إنتاج المحتوى الإعلامي، وتحديات جذب الجمهور بما يضمن تواصل تفاعلهم عبر بناء ثقتهم في مصداقية المؤسسة الإعلامية، إضافة إلى الممارسات المتبعة لبناء أسس قوية للاستدامة والمرونة في صناعة الإعلام على المدى الطويل.

المرأة صناعة الإعلام روايات الإعلامية الجوانب الإنسانية الأديان رابطة العالم الإسلامي

الأكثر قراءة

عاجل.. "الأرصاد" تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

عاجل.. كولر يجرى تغييرات على تشكيل الأهلى ويحذر من خطورة ميدياما

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

"جثمان مدفون داخل شنطة".. أول صور لـ طالب البساتين ضحية غدر أصدقائه

مصر كلمة السر.. لماذا تخشى إسرائيل غزو مدينة رفح بريًا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ومازال الإفك الصهيوني مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية