المنتدى السعودى للإعلام يناقش دور المرأة فى صناعة الإعلام

ناقش المنتدى السعودي للإعلام 2024 في نسخته الثالثة، دور المرأة في صناعة الإعلام وترسيخ قيمه الإنسانية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء في جلسة حوارية بعنوان "الصحفيات يشكلن الروايات الإعلامية من أجل السلام والشمولية"، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المنتدى.

وأشارت المشاركات إلى تجربة المملكة الثرية في حوار الحضارات ودعم الجوانب الإنسانية على مستوى العالم من خلال مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، ورابطة العالم الإسلامي، مشيدات بجهودهم في تمكين المرأة السعودية وتفعيل دورها في جميع المجالات.

وتطرقن إلى دور المرأة المحوري في تناول ونشر ثقافة الحوار والسلام والتسامح من خلال الفرد والمجتمعات لبناء ثقافة حضارية جديدة قائمة على العدل والمساواة، منوهات بدور المرأة في تغطية القضايا والأحداث بالتركيز على القصص الإنسانية وقصص الأطفال لتميزهم بالحوار والسرد.

وفي السياق، ناقشت جلسة "مواجهة التحديات في إدارة الإعلام العابر للقارات"، ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام بالرياض اليوم، أهمية دمج التقنيات الجديدة بشكل فعّال في إنتاج المحتوى الإعلامي، وتحديات جذب الجمهور بما يضمن تواصل تفاعلهم عبر بناء ثقتهم في مصداقية المؤسسة الإعلامية، إضافة إلى الممارسات المتبعة لبناء أسس قوية للاستدامة والمرونة في صناعة الإعلام على المدى الطويل.