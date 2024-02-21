مع قرب موعد شهر رمضان المبارك، حرص المواطنين على معرفة موعد أذان المغرب في رمضان 2024 واستطلاع هلال رمضان عبر “جوجل”، حيث كشف معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقة عن ميعاد أذان المغرب أول يوم رمضان لعام 2024، وجميع مواقيت الصلاة طوال الشهر الكريم، وذلك إضافة لمواعيد أذان الفجر طوال الـ30 يوما في شهر رمضان المبارك، الذي سيحل عقب اقل من 3 أسابيع من الآن.

موعد أذان المغرب في رمضان 2024 واستطلاع هلال رمضان

ويستعرض “الدستور” في السطور التالية، موعد أذان المغرب في رمضان 2024 وميعاد استطلاع هلال رمضان.

وكشف معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقة، عن موعد أذان المغرب في أول يوم رمضان 2024، وكافة مواقيت الصلاة خلال الشهر الكريم، وذلك إضافة إلى مواعيد أذان الفجر وتكون طوال الـ30 يوما في شهر رمضان المبارك، الذي سيحل عقب اقل من 3 أسابيع من الآن.

المغرب بتأذن الساعة كام في رمضان 2024 ؟

ووفق معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقة، فإنّ يكون موعد أذان المغرب في أول يوم رمضان 2024، سوف يكون في تمام الساعة “6:08” مساءً.

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موعد استطلاع هلال رمضان 2024

ووفقًا للحسابات الفلكية، من الجدير بالذكر أن سيكون يوم الاثنين 11 مارس المقبل هو أول أيام رمضان، والتأكيد الأخير سوف يصدر بعد استطلاع الهلال من قبل دار الإفتاء المصرية في نهاية شهر شعبان.

مواعيد أذان المغرب في رمضان