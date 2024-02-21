الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

استشارى علاقات أسرية تكشف مؤشرات بداية فشل الحياة الزوجية

الحياة الزوجية
الحياة الزوجية

قالت د.سناء زيادة، أستاذ العلاقات الأسرية إن السر في السعادة الزوجية التناغم بين الشخصيتين، حيث تواجد عنصر التناغم يضمن استقرار الأسرة وسعادتها.

فشل العلاقات الزوجية 

وأكدت "زيادة"، خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "CBC" أن هناك بعض المواقف والطباع التي تكون مؤشرًا حقيقيًا لانتهاء العلاقات الأسرية، من بين هذه الطباع التمحور حول الذات أي عدم مراعاة تفكير ومشاعر الآخر.

طبية العلاقة الإنسانية 

أضافت أن طبيعة العلاقات الإنسانية البشرية أن يكون التمركز حول الذات أكثر من التمركز حول الآخر، لكن لضمان السعادة الزوجية يجب أن يكون التمركز حول الآخر له الأولوية.

سناء زيادة الستات مايعرفوش يكدبوا فشل العلاقات االزوجية استشاري علاقات أسرية سي بي سي

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