متحدث الخارجية لـ"إكسترا نيوز": تحرك جماعى دولى ضد الممارسات الصهيونية فى الأراضى المحتلة

قال السفير أحمد أبو زيد، متحدث وزارة الخارجية، إن المرافعة التي قامت بها الدولة المصرية أمام محكمة العدل الدولية كانت بمثابة الخطوة الثالثة التي دفعت بها مصر موقفها القانوني أمام المحكمة لنصرة الشعب الفلسطيني.

الجرائم الصهيونية

وأكد السفير أحمد أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الموقف المصري تحدث بالأدلة عن الانتهاكات التي قامت بها إسرائيل، والتأكيد على أن هذه الانتهاكات تخالف كل قوانين الحرب، وتخالف كل القواعد الإنسانية.

وتابع: "الطرح المصري أمام محكمة العدل الدولية اليوم استند على أربعة أجزاء رئيسية منها اختصاص المحكمة، الآثار القانونية المترتبة على الانتهاكات الصهيونية، تكذيب المبررات الصهيونية المتعلقة بحق الدفاع عن النفس، الآثار المترتبة على تلك الإجراءات".

مسئوليات المجتمع الدولي

واستطرد: "هناك مسئولية على المجتمع الدولي لمحاولة الضغط على إسرائيل بوقف عدوانها، ومسئولية تجاه شعب فلسطين فيما يتعلق بالدعم والتعويضات، ومسئولية إسرائيل بضرورة الالتزام بقرارات المحكمة الدولية، هناك تحرك جماعي دولي ضد الممارسات الصهيونية في الأراضي المحتلة".