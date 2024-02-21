الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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خالد منتصر يكشف لـ"الشاهد" سر خلافه مع عصام العريان أثناء المرحلة الجامعية

خالد منتصر
خالد منتصر

قال الكاتب والدكتور خالد منتصر: "الكتب والمراجع كان يتم سرقتها من الأساتذة، وكانت الجماعة الإسلامية هي التي تقوم بهذه المهمة، وكانت العناصر البارزة التي تقوم بذلك هم حلمي الجزار، أبو الفتوح، عصام العريان الذي تولى أمين اللجنة الثقافية في هذا التوقيت".

استقطاب أبناء الأقاليم

وأكد الدكتور خالد منتصر، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عصام العريان كان أمين اللجنة الثقافية في الكلية، وأرسل طلبة لتمزيق مجلة الحائط بعدما كتبت قصة عن عباس بن فرناس، والحديث عن عباس ابن فرناس وكأنه كالمصلوب، وبسبب هذه الكلمة تم تمزيق المجلة".

وتابع:" أكثر فئة كان يتم استقطابها سريعًا من قبل هذه الجماعات هم أبناء المدن الجامعية القادمين من الأقاليم والأرياف".

تفاصيل برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

خالد منتصر الدكتور خالد منتصر محمد الباز الشاهد اكسترا نيوز

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