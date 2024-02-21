الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خالد منتصر يكشف لـ"الشاهد" ملامح شخصية شباب الجماعات الإسلامية فى السبعينيات

خالد منتصر
خالد منتصر

قال الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر:"كنا نأخذ المحاضرات بجانب مدرجات كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية الإعلام داخل الحرم الجامعي، وكان يوجد نماذج من الزمن الجميل داخل الحرم، فكان من بين هذه النماذج الدكتور محمود فوزي، وانتشار مجلات نوال السعداوي على جدران الكليات بالجامعة، أحمد عبد الله رزة، وكان يساري نبيل.

 

التخلص من الفكر اليساري 

وأكد منتصر، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه كان هناك شعور بهروب وانتهاء اليسار المصري، ثم بعد ذلك جاءت انتفاضة يناير وضرب قوى اليسار المنظمة مثلما حدث مع جريدة روزا اليوسف في ١٩٧٧.

 

وتابع:"عبرنا كوبري الجامعة من القرن العشرين إلى القرن الرابع، حيث كنا في كلية الطب يتم فصل الفتيات عن الشباب، وكان يأتي للكلية طلبة بالجلباب الفلاحي".

 

سمات شخصيات جماعة الإخوان 


واستطرد:" عندما التحقت بكلية الطب كانت جميع دفعتي من الفتيات غير محجبات، وعند التخرج ٩٠٪ منهن قاموا بارتداء الحجاب، وفي هذه الفترة بدأ يكون هناك غلظة في الحديث، الآذان كان يُرفع في مدرجات الجامعة أثناء المحاضرة في فترة السبعينيات، وأصبح الطالب هو إمام الأستاذ، ويصل الحديث مع الأستاذ إلى حد التعنيف".

 

تفاصيل برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.  

خالد منتصر الدكتور خالد منتصر الشاهد اكسترا نيوز محمد الباز

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال ينفذ عمليات تدمير واسعة داخل مخيم جنين (فيديو)

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

عاجل.. القاهرة الإخبارية: اشتباكات عنيفة بين الفصائل وقوات الاحتلال فى جنين بالضفة (فيديو)

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

عاجل.. مسؤول أمريكى: الحوثيون ضربوا سفنا عسكرية أمريكية للمرة الأولى

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 21-2-2024 فى محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يهاجمون الأهالى فى بيت لحم ويقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

محللون: انكماش الناتج المحلى لإسرائيل بنحو 20% بسبب الحرب فاق التوقعات

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟