خالد منتصر يكشف لـ"الشاهد" ملامح شخصية شباب الجماعات الإسلامية فى السبعينيات

قال الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر:"كنا نأخذ المحاضرات بجانب مدرجات كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية الإعلام داخل الحرم الجامعي، وكان يوجد نماذج من الزمن الجميل داخل الحرم، فكان من بين هذه النماذج الدكتور محمود فوزي، وانتشار مجلات نوال السعداوي على جدران الكليات بالجامعة، أحمد عبد الله رزة، وكان يساري نبيل.

التخلص من الفكر اليساري

وأكد منتصر، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه كان هناك شعور بهروب وانتهاء اليسار المصري، ثم بعد ذلك جاءت انتفاضة يناير وضرب قوى اليسار المنظمة مثلما حدث مع جريدة روزا اليوسف في ١٩٧٧.

وتابع:"عبرنا كوبري الجامعة من القرن العشرين إلى القرن الرابع، حيث كنا في كلية الطب يتم فصل الفتيات عن الشباب، وكان يأتي للكلية طلبة بالجلباب الفلاحي".

سمات شخصيات جماعة الإخوان



واستطرد:" عندما التحقت بكلية الطب كانت جميع دفعتي من الفتيات غير محجبات، وعند التخرج ٩٠٪ منهن قاموا بارتداء الحجاب، وفي هذه الفترة بدأ يكون هناك غلظة في الحديث، الآذان كان يُرفع في مدرجات الجامعة أثناء المحاضرة في فترة السبعينيات، وأصبح الطالب هو إمام الأستاذ، ويصل الحديث مع الأستاذ إلى حد التعنيف".

تفاصيل برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.