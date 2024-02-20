الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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ماجد عبدالفتاح: الموقف الأمريكى يسيطر عليه القلق والحرج من أحداث غزة

غزة
غزة

قال السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إن مصر نجحت اليوم أثناء عرض موقفها أمام محكمة العدل الدولية، إيزاء ما يحدث بفلسطين في إقناع الكثير من الدول التي كانت تقف مع الكيان الصهيوني.

رفض وقف إطلاق النار بغزة 


وأكد السفير ماجد عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر فضائية دي إم سي، أن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت اليوم جاهدة أن تمنع وقف إطلاق النار الدائم في فلسطين، لذا قامت أمريكا اليوم برفض فكرة وقف إطلاق النار، ويمكن القول إن الولايات المتحدة تشعر بالحرج الشديد، ولهذا أطلقت المشروع الأمريكي الثاني.

قسوة الموقف الأوروبي 

وأضاف في حديثه، أن أمريكا تشعر بالقلق الشديد من مواجهتها للمجتمع الدولي نتيجة الأحداث في غزة، خاصة أن الانتخابات الرئاسية تقترب.

وتابع: "أوقات المفاوضات الدولية يذهب فيها مئات الأرواح من الشعب الفلسطيني، لذا إطالة فترة المداولات والمفاوضات ليس في صالح الشعب الفلسطيني على الإطلاق".

ماجد عبد الفتاح السفير ماجد عبد الفتاح دي ام سي مساء دى ام سى العدل الدولية

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