الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير ماجد عبد الفتاح: كنا نتوقع قرارا حاسما بوقف إطلاق النار اليوم

السفير ماجد عبد الفتاح
السفير ماجد عبد الفتاح

قال السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إن رئيس وزراء الكيان الصهيوني أعلن اليوم أن إسرائيل مستمرة في الدفاع عن ذاتها، وأنها لم ترتكب أي جرائم بغرض الإبادة في فلسطين.

إدانة الكيان الصهيوني 

وأكد السفير ماجد عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر فضائية "أون"، أن الجميع كان يتوقع أن تقوم المحكمة الدولية بإصدار قرار حازم بوقف إطلاق النار، ولكن لم يحدث ما كانوا يرغبون به.

قرارات العدل الدولية وقائية

وأضاف في حديثه، أن المحكمة لم تحكم بوقف إطلاق النار في الحرب الروسية الأوكرانية أيضًا، وهذا يشير إلى أن المحكمة الدولية لديها منهج ثابت، متمثل في عدم التدخل في موضوعات وقف إطلاق النار للإجراءات التنفيذية، ولكنها إجراءات وقائية حمائية تتخذها المحكمة لحين النظر في القضية الموضوعية.

رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة ماجد عبد الفتاح كل يوم خالد أبو بكر قناة اون

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