مدير أمن سيبرانى: لا توجد شركة قادرة على الهروب من الاختراقات الإلكترونية بنسبة 100%

قال المهندس محمد فيصل، مستشار المخاطر ومدير الأمن السيبراني، إنه إذا حدث اختراق ناجح لبعض الشركات تقوم البعض من هذه الشركات بالإعلان عن هذا الاختراق، وهذا الإعلان يرجع إلى العقد مع الشركاء وطبيعة قوانين الدولة.

الأمن السيبراني

وأكد فيصل، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن بعض الشركات ترفض الإفصاح عن الاختراقات، وذلك لأن معدلات الخسارة عند الإفصاح تكون أكبر بكثير من الفوائد.

وأضاف، أنه لا توجد شركة قادرة على الهروب من الاختراقات الإلكترونية بنسبة 100%، وذلك نتيحة تواجد العنصر البشري.

تأمين الشركات

وتابع: "تأمين الشركات يأتي من خلال توعية الموظفين بصورة علمية، كما أن حملات التوعية لا بد أن يحدث لها تعديل سنوي لتواكب حجم التطوير الذي يحدث في الأمن السيبراني".