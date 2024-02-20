عمر الشربينى: اختراق البيانات فى أى مؤسسة يعرضها لخسائر مادية فادحة

قال المهندس عمر الشربيني، مدير قطاع تطوير الأعمال بشركة سايشيلد، إن الهجمات السيبرانية بدأ الانتباه لها منذ بداية تحرك الدولة والمؤسسات للتحول الرقمي والذي يستلزم معه حماية البيانات والإتاحة وكل ركائز أمن المعلومات.

الأمن السيبراني

وأكد الشربيني، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه لا بد أن تكون هناك حماية لكل البيانات، حيث إن الخسائر تضر بسمعة المؤسسات.

وتابع: "ليس هناك أي مؤسسة أو شركة بعيدة عن الهجمات السيبرانية، وكل المؤسسات والتي بأقوى درجات الأمان تتعرض للاختراق السيبراني ولكن لا بد أن تكون هناك خطة للتعامل مع الاختراق بأسرع وقت".

تأمين المعلومات

واستطرد: "ليس هناك مخترقون بخبرات ضعيفة صعب عليهم الوصول أو إنجاز عملية الاختراق، لأنه يلجأ للذكاء الاصطناعي في عملية الاختراق، والذكاء الاصطناعي يساعد في عمليات الاختراق للمؤسسات والشركات من خلال تطوير برامج معينة لاستخدامها، والذكاء الاصطناعي به جانب جيد وجانب أيضًا مظلم".