الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مجيد بودن: محكمة العدل الدولية هى الجهة الوحيدة القادرة على تغيير المسار العالمى

مجيد بودن
مجيد بودن

قال مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، إن الولايات المتحدة الأمريكية أفعالها مخالفة لكافة الشعارات التي ترفعها باستمرار.

الحرب بغزة

وأكد مجيد بودن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هناك قرارًا من محكمة العدل الدولية وإسرائيل عليها أن تلتزم به والمتعلق بوصول المساعدات الإنسانية إلى فلسطين، ولكن يمكن القول إن إسرائيل تضرب بكافة القرارات والقوانين الدولية عرض الحائط.

 

وتابع: "إسرائيل تغرد خارج السرب، ولا تلتزم بالقوانين الدولية على الإطلاق، حيث لا تلتفت إسرائيل إلى أي من القرارات أو العقوبات الدولية، لذا إسرائيل مستمرة في هجومها الشرس على الشعب الفلسطيني حتى اليوم منذ 7 أكتوبر الماضي".

قوة العدل الدولية

واستطرد: "أمريكا لا يمكنها أن تتجاهل قرارات محكمة العدل الدولية، فهي مثلها مثل باقي الدول الأوروبية، محكمة العدل الدولية هي الوحيدة القادرة على تغيير المسار العالمي لصالح القضية الفلسطينية".

مجيد بودن استاذ قانون دولي دي ام سي مساء دى ام سى الحرب بغزة

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