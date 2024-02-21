عودة محمد الرشيدى لسباق انتخابات نقابة المهندسين

قبلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، الدعوى رقم ٧٨/٣٦٦٢٥ المقامة من محمد أحمد حسين على حسين ضد نقيب المهندسين ورئيس اللجنه العليا لانتخابات نقابة المهندسين.

وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه باستبعاد وعدم ادراج اسم المدعى المهندس محمد احمد حسين على حسين وشهرته (محمد الرشيدى) ضمن القوائم النهائية للمرشحين على مقعد عضو مجلس نقابة المهندسين الفرعية بالاسكندرية (شعبة عمارة)، وذلك لانتخابات التجديد النصفى المقرر عقدها يوم الجمعة الموافق 23 فبراير 2024.