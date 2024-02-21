أخرهم ميريهان حسين.. بيوت الفنانية صيد ثمين لـ"الحرامية"

يستبيح العديد من اللصوص ممتلكات الممثلين والفنانين، فيعتبروها كنزًا ثمينًا لابد من السطو عليه وصيد لا بد من البحث عنه، فيدخل الكثير بيوتهم ويستولون على أموالهم وقد يكونوا خادمين أو عمال أو أقارب أو أصدقاء.. وكانت آخر هذه الوقائع تعرض الفنانة ميرهان حسين للسرقة على يد عمال خلال تشطيب شقتها في منطقة المقطم.

سرقة الفنانة ميرهان حسين

تعرضت الفنانة الشابة ميرهان حسين للسرقة من خلال مغافلتها من ثلاثة عمال سيراميك خلال تشطيب شقتها السكنية التي تقع في عقار سكني بالطابق الثاني بالمقطم.



أبلغ والدها عن الواقعة وقال إنه اكتشف سرقة مشغولات ذهبية خاصة بابنته من داخل منزلها تحت التشطيب بالطابق الثاني في نفس العقار الذي يقطن به، وهي عبارة عن «4 ساعات مختلفة الأشكال والماركات، 8 خواتم ذهب حلق، 2 كوليه، سلسلة بجنيه ذهب، 2 غويشة، إضافة إلى بعض الأحذية البراند».



واتهم والد "ميريهان" أحمد أيمن ومحمد منجي، عاملين بالشقة، بالسرقة، وأقرا بسرقة متعلقات الفنانة أثناء عملهما بالشقة كصنايعية سيراميك، وأنهما أخفيا المسروقات لدى صديقهما الأول «محمود»، كهربائي من نفس القرية.

صديقة العمر سرقت الفنانة شيرين سيف النصر

وكانت لواقعة سرقة مجوهرات ثمينة تقدر بخمسة ملايين جنيه من منزل الفنانة شيرين سيف النصر إثارة للرأي العام خاصة عقب الكشف عن مرتكب الواقعة وتبين أنها صديقتها.

عقب فحص مداخل ومخارج المنزل لم يتبين وجود آثار اقتحام مما يدل على الشك في الأقارب والمعارف ومن يتردد عليها باستمرار، لتحديد قائمة الاشتباه، وبمناقشة عدد من شهود العيان، أشارت أصابع الاتهام نحو صديقة الفنانة "إحسان. ك".



وتبين أنها استغلت حصولها في وقت سابق على مفتاح غرفة الفنانة، وثقة الأخيرة فيها، نظرًا لصداقتهما التي امتدت عبر سنوات طويلة، وتمكنت من سرقة المشغولات الذهبية والألماظ الخاص بها.



واعترفت المتهمة بالسرقة وبيع المشغولات الذهبية لدى أحد الجواهرجية التي تتعامل معه، وتقاضيها مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه، نظير إحدى قطع المشغولات الذهبية.



سرقة مشغولات ذهبية من دينا الشربيني

وتعرضت الفنانة دينا الشربيني للسرقة من مساعدة الفنانة منة فضالي، حيث تم ضبطها خلال بيعها بعض المشغولات الذهبية في الجمالية.

سرقة الفنانة هالة صدقي

وتبين أن الفنانة هالة صدقي سبق أن اتهمت خادمتها بسرقة مشغولات ذهبية وأدوات تجميل من داخل مسكنها.

وكان اللواء أسامة المراسى، مساعد الوزير لأمن أكتوبر، تلقى بلاغًا من الفنانة هالة صدقى يفيد بسرقة 2 قرط وخاتم من المشغولات الذهبية وبعض أدوات التجميل من مسكنها، واتهمت خادمتيها «آية.م» و«أمل.خ»، تحرر المحضر اللازم وجار استدعاء المتهمتين لمناقشتهما وإخطار النيابة العامة.

سرقة نيرمين الفقي

كما تعرضت الفنانة نيرمين الفقي ببلاغ لقسم النزهة، باكتشافها سرقة المصوغات الذهبية الخاصة بها، ومبالغ مالية من داخل خزانتها داخل غرفة نومها، واتهمت خادمتها "شيرين" ولا تعلم باقى بياناتها.



وتبين أن الخادمة استغلت تواجدها بمفردها فى الشقة، وافتعلت حريقًا أمام باب غرفة النوم، حتى تتمكن من فتح باب الغرفة، ومن ثم كسرت الخزينة، واستولت على مصوغات ذهبية عبارة عن "3 خاتم ألماظ، وحلق ألماظ، وطقم ذهب، وعدد من الساعات الذهبية والإكسسوارات الذهبية"، إضافة إلى سرقة 36 ألف جنيه و3 آلاف دولار و150 يورو..



تم ضبطها وتبين أنها "شيرين. ع. م"، 27 سنة، مقيمة بكوم حمادة فى البحيرة، وتبين أنها سبق ضبطها واتهامها في 6 قضايا سرقة، وهاربة من منزل أهلها ولا يوجد لها محل إقامة ثابت، وأن الخادمة تعرفت على محام مقيم بمنطقة الجيزة، يدعى "حاتم. ق. ع"، 34 سنة، تبين أنه من بلدتها، وهو ما دفعها للجوء إليه حتى يساعدها فى الاختباء، وبالفعل ذهبت إليه وروت له ما فعلته من الاستيلاء على مصوغات الفنانة نرمين الفقى، فأخفاها لديه بمسكنه، واستعان بشقيقيه "كرم وناصر" فى مساعدتها على بيع المسروقات على فترات متقطعة حتى لا يشك فيهم أحد.