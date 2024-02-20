قرار جديد من النيابة بحق المتهمين بسرقة الفنانة ميرهان حسين

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية حبس 3 متهمين بـ سرقة حقيبة الفنانة ميرهان حسين، ومشغولاتها الثمينة من شقة تحت التشطيب بمنطقة المقطم.

وأكد أنه والد الفنانة، مهندس حر، وأبلغ عن تعرض نجلته للسرقة، موضحًا أنه اكتشف سرقة مشغولات ذهبية خاصة بابنته من داخل منزلها تحت التشطيب بالطابق الثاني في نفس العقار الذي يقطن به، وهي عبارة عن «4 ساعات مختلفة الأشكال والماركات، 8 خواتم ذهب حلق، 2 كوليه، سلسلة بجنيه ذهب، 2 غويشة، إضافة إلى بعض الأحذية البراند».

واتهم أحمد أيمن ومحمد منجي عمالا بالشقة بالسرقة وأقر المتهمون بسرقة متعلقات الفنانة أثناء عملهم بالشقة صنايعية سيراميك، ملك الفنانة لإجراء تشطيبات بها، وأنهم أخفوا المسروقات لدى صديقهم الأول «محمود»، كهربائي من نفس القرية.

تم تحرير محضر وإحالتهم جميعا إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.