الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

التحقيق مع عمال متورطين فى سرقة الفنانة ميرهان حسين بالمقطم

الفنانة ميرهان حسين
الفنانة ميرهان حسين

بدأت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم، التحقيق مع عدد من العمال في شقة تحت التشطيب لتورطهم في سرقة الفنانة ميرهان حسين بمنطقة المقطم.

تفاصيل الواقعة

كانت الفنانة ميرهان حسين قد تقدمت ببلاغ لقسم شرطة المقطم بتعرضها لواقعة سرقة، عندما فوجئت باختفاء محتويات حقيبتها عقب تركها داخل شقتها تحت التشطيب في المقطم، وبداخلها مشغولات ذهبية وأموال.

واتهمت الفنانة العمال بارتكاب الواقعة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ، وتم ضبط العمال الذين يعملون في أعمال التشطيبات بشقة الفنانة، وتجري مناقشتهم.

نيابة المقطم تحت التشطيب شقة الفنانة ميريهان حسين سرقة منطقة المقطم

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