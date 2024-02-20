ساعات ماركات وخواتم ذهب.. اعترافات المتهمين بسرقة الفنانة ميرهان حسين

استمعت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الثلاثاء، لأقوال والد الفنانة ميرهان حسين، في واقعة سرقة حقيبة أموالها ومشغولاتها الثمينة من شقة تحت التشطيب في المقطم.

وأكد أنه مهندس حر، وأبلغ عن تعرض نجلته للسرقة، موضحًا أنه اكتشف سرقة مشغولات ذهبية خاصة بنجلته من داخل منزلها تحت التشطيب بالطابق الثاني في نفس العقار الذي يقطن به وهي عبارة عن «4 ساعات مختلفة الأشكال والماركات، 8 خواتم ذهب وحلق، 2 كوليه، سلسلة بجنيه ذهب 2 غويشة، بالإضافة إلى بعض الأحذية البراند».



واتهم والد ميرهان حسين كلا من أحمد أيمن، محمد منجي، عمال بالشقة بالسرقة، اللذان أقرا بسرقة متعلقات الفنانة أثناء عملهم بالشقة كصنايعية سيراميك، ملك الفنانة لإجراء تشطيبات بها، وأنهما أخفيا المسروقات لدى صديق الأول «محمود»، كهربائي من نفس القرية.



تم تحرير محضر وإحالتهم جميعًا إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.