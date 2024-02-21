بالخطوات التفصيلية.. شروط إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين 2024

أصبحت بطاقة التموين أساسية لعدد كبيرة من المواطنين المصريين من محدودي ومتوسطي الدخل الشهري فهو توفر للمواطنين الحصول على الدعم السلعي من المواد التموينية والسلع الغذائية المدعمة وبأسعار أقل وتخفيضات من السلاسل والهايبر ماركت وهى متوفرة في الجمعيات والمنافذ التموينية، اذا يصل إجمالي المواطنين الحاصلين على الدعم التموينيي لحوالي 64 مليون مواطن يحصلون على الدعم.

كيفية إضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2024

و قد تصدرت عمليات البحث الاخيرة عبر محرك "جوجل" علي الانترنت، عن كيفية إضافة المواليد الجدد إلى البطاقة التموينية 2024.

وتعتبر إضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين الشهرية تعد من أهم الخدمات التي تقدمها الدولة من خلال وزارة التموين للمواطنين إلكترونيًا بطرق بسيطة، وبسب الخدمة واتاحتها ، يبحث عنها المواطنين وذلك في إضافة المواليد الجدد، ومعرفة حول الشروط الواجب توافرها للحصول عليها ولإتمام هذا الإجراء.

"الدستور" يقدم خلال السطور التالية، خطوات وتفاصيل وشروط كيفية إضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2024.

ما هى خطوات إضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2024

أعلنت وزارة التموين أنه يحق للمواطنين إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين إلكترونيًا ومكتبيا سوء بالدخول إلى بوابة “مصر الرقمية”، او موقع دعم مصروذلك من خلال عدد من الخطوات وهي:

1- يدخل المواطن على الموقع التالي وانقر فوق "فتح حساب جديد".

2- يختار "خدمات التموين".

3-يقوم بكتابة الاسم الأول للأم.

4- يضغط علي أيقونة "إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين".

5- يكتب اسم المولود اوالمولودة المراد اضافتها "طفل - طفلة" مع الأخذ في الاعتبار أن يكون الاسم رباعيًا.

6- يقوم بأدخال الرقم القومي الموجود في شهادة الميلاد الالكترونية، لإضافة المواليد إلى بطاقة التموين.

7- يتم كتابة صلة القرابة للمولود المراد اضافتها، واختر "ضم الأبناء" كصفة.

8-يختار أيقونة "إضافة".

الفئات المستحقة لإضافة مواليد جدد لبطاقة التموين 2024

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية انه يحق لكل مواطن اضافة المواليد وذلك ضمن الفئات المستحقة للدعم،وقد حددت الدولة عدة فئات مستحقة: وهما الحاصلون على معاش تكافل وكرامة، وأصحاب وحاملي كارت الخدمات المتكاملة، والافراد مستحقي لمعاش التضامن الاجتماعي، وأبناء الشهداء من مختلف الجهات،وكذلك زوجات الشهداء، وأبناء الأسر البديلة، على أن يكون عمر المولود المراد إضافته لا يقل عن 4 سنوات.

شروط إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين 2024

حددتت وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن عدد من البطاقات فقط من مستحقي الدعم لهم تقديم الطلب لإضافة المواليد على بطاقة التموين وهي:

1- لابد أن يكون العدد الأقصى لأفراد بطاقة التموين هو 4 افراد من الاسرة

2- يمكن أن تكون بطاقة التموين لـ 3 أفراد فقط، ويمكن إضافة فرد آخر شريطة أن تكون الأسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

3- يجب أن يكون المعاش الشهري أقل من 2500 جنيه.

4- يجب أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين أقل من 3000 جنيه.