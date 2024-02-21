الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

أوميروف وسيرسكى يناقشان إمدادات الذخيرة مع وزير الدفاع الأمريكى

وزير الدفاع الأوكراني
وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف

ناقش وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف والقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية العقيد جنرال أولكسندر سيرسكي، الثلاثاء، خطة العمل وإمدادات الذخيرة للجبهة مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وقال سيرسكي: “أجرينا للتو مكالمة مثمرة مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن"، وقدم الجنرال سيرسكي تحديثات حول الديناميكيات الحالية على خط المواجهة، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأوضح عمروف، أن إمدادات الذخيرة كانت موضع التركيز أيضًا، مشيرا إلى أن العمل على تلبية الاحتياجات العاجلة لقوات الدفاع الأوكرانية والتخطيط طويل المدى في شكل تحالفات قدرة UDCG مستمر.

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