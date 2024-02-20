الثلاثاء 20 فبراير 2024
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الشيخ رمضان عبدالمعز يشرح تفاصيل قصة "تحويل القبلة" (فيديو)

الشيخ رمضان عبدالمعز
الشيخ رمضان عبدالمعز

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إنه حين فُرضت الصلوات الخمس، أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون قبلته إلى بيت المقدس، وكان النبي يصليها من مكة باتجاه بيت المقدس والكعبة بين يديه، وحين هاجر إلى المدينة لم يستطع أن يجمع بين الإثنين، فصلى في بداية الأمر إلى بيت المقدس.

وأضاف عبد المعز، في برنامجه "لعلهم يفقهون"، الذي يبث على قناة دي إم سي، أنه بعد حوالي ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر، استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، وكان يحب أن تكون قبلته إلى الكعبة قبلة إبراهيم، فكان يكثر الدعاء والتضرع إلى الله لذلك، ولذا أنزل الله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام.

الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامى لعلهم يفقهون بيت المقدس الصلوات الخمس الكعبة الدعاء

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