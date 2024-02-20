أمن كفر الشيخ يكشف لغز مقتل حارس مدرسة ليلًا بدسوق

نجحت أجهزة البحث الجنائي بـ كفرالشيخ فى القبض على المتهم بقتل حارس أمن مدرسة كفر إبراهيم، التابعة لمركز دسوق أثناء قيام المجني عليه بالتصدي للص خلال سرقته محتويات المدرسة ليلاً.

كانت أجهزة الأمن بكفر الشيخ قد ورد إليها إخطار يفيد ببلاغ لمأمور مركز شرطة دسوق بالواقعة من وكيلة المدرسة بواقعة السرقة ومقتل حارس المدرسة ليلا.

على الفور تم تشكيل فريق بحث مكبر من إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ؛ لكشف ملابسات مقتل حارس المدرسة والقبض على اللص القاتل.

نجحت التحريات المكثفة في تحديد هويته ونجح رجال المباحث فى التعرف على المتهم والقبض عليه فى أقل من 24 ساعة من تنفيذ جريمته.