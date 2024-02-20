مؤتمر كلوب: غياب 3 لاعبين عن ليفربول قبل لقاء لوتون تاون غدًا

اقتراب عودة سوبوسلاي وأرنولد

تحدث يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن إصابات الفريق ومدة غيابها قبل لقاء لوتون تاون في الدوري الإنجليزي غدًا الأربعاء.

ويلتقي ليفربول ضيفه لوتون تاون، الأربعاء، في افتتاح مباريات المرحلة الـ26 للدوري الإنجليزي على ملعب (آنفيلد)، حيث قررت رابطة المسابقة إقامة المباراة مبكرا عن باقي لقاءات المرحلة لإتاحة الفرصة أمام الفريق الأحمر للاستعداد لملاقاة تشيلسي في نهائي كأس الرابطة على ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن يوم الأحد المقبل.

كلوب يتحدث عن إصابات الفريق قبل لقاء لوتون

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: “أليسون تعرض لإصابة عضلية ولست متأكدًا كم من الوقت سيغيب، جوتا تعرض لإصابة بالركبة ومستبعد الفترة المقبلة عن المباريات، كيرتيس تعرض لإصابة بالأربطة والعظم، مستبعد عن مباراة الغد”.

وتابع “سوبوسلاي وترينت في طريقهما للعودة، لكن ليس للتدريبات الجماعية بعد، لذلك هما مستبعدان عن مباراة الغد”.

وأكمل: “بقية اللاعبين يعانون مشاكل عضلية طفيفة ونحن نتابع يوما بيوم، كما قلت بعد مباراة برينتفورد، طالما لدينا 11 لاعبا سنقاتل وهذه فكرتنا”.

مدرب ليفربول يتحدث عن لقاء لوتون تاون

وأكمل المدرب: “لوتون تاون؟ إنهم فريق جيد، قوتهم بالكرات الثابتة لكن أيضًا بأسلوب اللعب فهم يؤدون بصورة جيدة حتى عندما يخسرون المباراة، عايشنا مباراة صعبة ضدهم في ملعبهم والآن هم بوضع أفضل ووجدوا البُنية الأساسية حيث الجميع يبدو مرتاحًا باللعب".

وأضاف: “بعد كل هذه الإصابات الآن علينا التعامل معها، بدون أعذار سنذهب بقوة، هناك آلاف الطُرق للفوز في المباريات وعليك إيجاد واحدة فقط”.