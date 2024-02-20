الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

2500 صورة لأشهر مصوري العالم تعرض للاقتناء في "اكسبوجر 2024"

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أعلن المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر" والذي ينظمه "المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة"، فتح باب اقتناء الأعمال الفنية أمام الجمهور، كاشفا عن مجموعة حصرية تتألف من 2500 صورة من إصدارات محدودة، تبلغ قيمتها نحو 6.1 مليون دولار، من أعمال أشهر مصوري العالم مثل يواكيم شمايسر، الحائز على جائزة ماسترز هاسلبلاد، ونيل لايفر، صاحب أشهر صورة رياضية في القرن الـ20، وتشارلي هاميلتون جيمس، الصحفي والمصور الشهير لبرنامج "ناشيونال جيوجرافيك" العالمي.

الصور الأولى من حفل ختام الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى

ووفقا لبيان يوفر المهرجان لهواة جمع المقتنيات الفنية، وذواقي الصور الفنية، وخبراء وهواة فن التصوير، منصة لاختيار أعمال فنية التقطتها عدسات 400 مصوّر من رواد عالم التصوير، بأساليب وتقنيات ورؤى فنية وجماليات إبداعية، موزعة على 90 معرضًا فرديًا وجماعيًا، كما يتيح لهم خدمات التأطير والطباعة الفورية.

وينظم "اكسبوجر 2024" للزوار جولات إرشادية على المعارض برفقة المصورين، للتعرف على الرؤية الفنية والعوامل الملهمة، والعمليات والمراحل الإبداعية، والقصص المرتبطة بالأعمال، من المصورين بشكل مباشر.

txt

الصور الكاملة لكواليس مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني

وتقدم سيلفيا لوديان ميو، المتخصصة في تاريخ الفن والخبيرة في المتاحف والمعارض، 13 جولة إرشادية متخصصة على مجموعة مختارة من المعارض، توفر من خلالها رؤى متعمقة وتعزز فهم الروائع الفنية المعروضة، لتعزيز التجربة التي يقدمها "اكسبوجر 2024" للزوار.

وتنطلق فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر 2024" في 28 فبراير الجاري وعلى مدار 7 أيام بمركز إكسبو الشارقة. 

المهرجان الدولي للتصوير اكسبوجر حكومة الشارقة إصدارات محدودة تشارلي هاميلتون جيمس ناشيونال جيوجرافيك

مواد متعلقة

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

توثيق التاريخ.. السفارة الأمريكية: فخورون بأسبوع الإسكندرية للتصوير ونتطلع أن يصبح حدثًا سنويًا

لأول مرة.. 3 مصورين يكشفون تفاصيل مشروع "أرشيف بدوي" بالإسكندرية (صور)

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية «رقص الإبل» بين الأصولية والدولة الحديثة

تفكيك دولة.. كيف دمرت الـ«100 يوم حرب» إسرائيل من الداخل؟

تزويد المدارس بـ70 ألف نسخة وافتتاح 18 منشأة.. حصاد وزارة الثقافة في 2023

الأكثر قراءة

عاجل| ثلوج وبرودة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الأربعاء وأماكن سقوط الأمطار

رسالة تحذير أخيرة.. ماذا يعنى التحرك الأمريكى ضد إسرائيل فى مجلس الأمن؟

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

نكشف موقف الزمالك من تقسيط غرامة كهربا بعد زيارة الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكن قراءة وثائق حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى في مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يهاجمون الأهالى فى بيت لحم ويقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

محللون: انكماش الناتج المحلى لإسرائيل بنحو 20% بسبب الحرب فاق التوقعات

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟