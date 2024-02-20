2500 صورة لأشهر مصوري العالم تعرض للاقتناء في "اكسبوجر 2024"

أعلن المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر" والذي ينظمه "المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة"، فتح باب اقتناء الأعمال الفنية أمام الجمهور، كاشفا عن مجموعة حصرية تتألف من 2500 صورة من إصدارات محدودة، تبلغ قيمتها نحو 6.1 مليون دولار، من أعمال أشهر مصوري العالم مثل يواكيم شمايسر، الحائز على جائزة ماسترز هاسلبلاد، ونيل لايفر، صاحب أشهر صورة رياضية في القرن الـ20، وتشارلي هاميلتون جيمس، الصحفي والمصور الشهير لبرنامج "ناشيونال جيوجرافيك" العالمي.

ووفقا لبيان يوفر المهرجان لهواة جمع المقتنيات الفنية، وذواقي الصور الفنية، وخبراء وهواة فن التصوير، منصة لاختيار أعمال فنية التقطتها عدسات 400 مصوّر من رواد عالم التصوير، بأساليب وتقنيات ورؤى فنية وجماليات إبداعية، موزعة على 90 معرضًا فرديًا وجماعيًا، كما يتيح لهم خدمات التأطير والطباعة الفورية.

وينظم "اكسبوجر 2024" للزوار جولات إرشادية على المعارض برفقة المصورين، للتعرف على الرؤية الفنية والعوامل الملهمة، والعمليات والمراحل الإبداعية، والقصص المرتبطة بالأعمال، من المصورين بشكل مباشر.

وتقدم سيلفيا لوديان ميو، المتخصصة في تاريخ الفن والخبيرة في المتاحف والمعارض، 13 جولة إرشادية متخصصة على مجموعة مختارة من المعارض، توفر من خلالها رؤى متعمقة وتعزز فهم الروائع الفنية المعروضة، لتعزيز التجربة التي يقدمها "اكسبوجر 2024" للزوار.

وتنطلق فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر 2024" في 28 فبراير الجاري وعلى مدار 7 أيام بمركز إكسبو الشارقة.