الصور الأولى من حفل ختام الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى

أنهت إدارة مهرجان الجونة السينمائي كل الاستعدادات لإقامة حفل الختام للدورة السادسة من المهرجان بعد أسبوع من الفعاليات والمختلفة والعروض السينمائية لكافة البرامج والمسابقات المختلفة.

مهرجان الجونة السينمائي الدورة السادسة

ويقام حفل الختام بمنطقة المؤتمرات بالبلازا بحضور جماهيري وفني كبير ومن المقرر الإعلان عن كل الجوائز للأفلام الفائزة في المسابقات والبرامج المختلفة.

وبدأ عدد كبير من المدوعين الحضور للتواجد بحفل الختام للدورة الحالية ومن المقرر أن يستمر إقبال المدعوية على مدار ساعة كاملة.

وخلال الساعات الماضية، أقام المهرجان أمسية فنية، أحيتها المطربة التونسية غالية بنعلي، من أجل جمع التبرعات المادية وتسليمها إلى مؤسسة الهلال الأحمر المصري، لإرسالها إلى الأشقاء في قطاع غزة.

وفي كلمته، ناشد مؤسس مدينة الجونة ورئيس مجلس إدارة المهرجان المهندس سميح ساويرس الجميع بالتبرع.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المهرجان، أن هناك معرضًا يحتوي على أعمال فنية ورسومات، سيتواجد خلال آخر يومين في المهرجان داخل مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، وذلك لمن يرغب في المساهمة والتبرع للأشقاء في غزة، عبر شراء هذه الأعمال الفنية، التي تبرع بها أصحابها لصالح أهالي غزة.

كما أعلنت منصة الجونة عن قائمة جوائز منطلق الجونة للعام الحالي، التي يبلغ مجموعها 365 ألف دولار أمريكي، حيث جاءت البداية بمنح شهادة المنصة وجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار، لأحسن مشروع في مرحلة التطوير لفيلم "سرقة النار" من إخراج عامر الشوملي، وهو فيلم فلسطيني كندي فرنسي.

فيلم "لم تكن وحيدة" للمخرج حسين الأسدي، حصل على شهادة المنصة وجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي لأحسن فيلم في مراحل ما بعد الإنتاج، كما حصل الفيلم على 5 آلاف دولار أمريكي مقدمة من "هوادي" كجائزة مالية لمشروع في مراحل ما بعد الإنتاج.