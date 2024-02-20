الثلاثاء 20 فبراير 2024
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حوادث

المشدد 18 سنة لمتهم بسرقة شخص بالإكراه وإحراز مخدرات في سوهاج

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، بمعاقبة متهم بالسرقة تحت تهديد السلاح بالسجن المشدد 15 سنة، كما عاقبته بالمشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بتهمة تعاطي المخدرات، ووضعه تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات بدائرة مركز جرجا.

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صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزيني بأمانة سر صلاح تمام.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جرجا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغًا من المجني عليه "ع. ض. ع"، بقيام المتهم "ا. س. ص" بسرقة المنقولات الخاصة به وذلك بالطريق العام، بأن استوقفه وأشهر سلاح أبيض في وجهه وشل مقاومته وتمكن من سرقة متعلقاته الشخصية ونقوده تحت تهديد السلاح، كما تم ضبط مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين بحوزته بقصد التعاطي.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.

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