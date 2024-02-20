الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بضرب سيدة فى سوهاج

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم، بمعاقبة المتهم "ك.ج.ك"، 25 سنة، بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجني عليها "م.م." بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم وإبراهيم مرتضى بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

 

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تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز سوهاج عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بالتعدي بالضرب بعصا شوم على المجني عليها بأن وجه لها عدة ضربات على ذراعها، مما أسفر عن إحداث عاهة مستديمة لها، بنسبة 15% بسبب خلافات بينهما، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه النيابة تهمة إحداث عاهة مستديمة للمجني عليها، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات وأصدرت حكمها المتقدم.

السجن المشدد 5 سنوات سوهاج عاهة محكمة جنايات سوهاج عاهة مستديمة

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