"المخدرات" تقود بائعًا وخراطًا للسجن 6 سنوات بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، بائع أنابيب وخراطًا بالسجن لمدة 6 سنوات؛ لاتهامهما بحيازة مخدرات للاتجار فيها، وسلاح أبيض للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة، بدائرة قسم ثانٍ الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي عبدالرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي أحمد رجب، وحسام محمد المكاوي، وأمانة سر أحمد رمزي.

وتعود أحداث القضية رقم 15337 لسنة 2023 جنايات ثانٍ الزقازيق، المقيدة برقم 3746 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 11 نوفمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "وائل م ر ت" 40 عاما، بائع أنابيب، ونجل شقيقه "تامر ع م ر ت" 20 عاما، خراط، مقيمين بكفرالزقازيق البحري- للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار فيها، وسلاح أبيض (مطواة) للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين تم ضبطهما نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتهما 18 لفافة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار فيها، وسلاح أبيض (مطواة) للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة، على النحو المبين بالتحقيقات.