الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

لتهجيرهم الأطفال.. السجن 5 و10 سنوات لـ25 متهمًا بالشرقية

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، 25 متهمًا لاتهامهم بمحاولة تهجير أطفال وبالغين بطرق غير شرعية لدول أوروبية عبر دولة ليبيا بهدف التربح بالسجن من 5 إلى 10 سنوات

صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيى عادل صادق وشادي المهدي عبدالرحمن، وسكرتارية نبيل شكري

كما قررت المحكمة معاقبة المتهمين الأول والثاني عشر بالسجن لمدة 5 سنوات، والمتهمين السادس والسابع والعاشر بالسجن سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، وبراءة المتهمين الثالث والثامن والثالث عشر والرابع عشر والسادس عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين، ومعاقبة باقي المتهمين غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات.

وأصدرت النيابة أمرًا بإحالة المتهمين25 متهما لاتهامهم جميعًا بمحاولة تهجير أطفال وبالغين بطرق غير شرعية لدول أوروبية عبر دولة ليبيا بهدف التربح.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قد ارتكبوا جريمة تهريب مهاجرين، وذلك بأن أسس المتهم الأول وأدار جماعة إجرامية منظمة تخصصت في تهريب المهاجرين، وانضم إليها المتهمين من الثاني وحتى الأخير، ودبر المتهمين جميعًا تدبير انتقال مهاجرين للسفر بطريقة غير شرعية من مصر للدول الأوروبية عبر دولة ليبيا.

كان من بين المهاجرين أطفال وبالغين يزيد عددهم عن عشرين شخصًا تم معاملتهم بطريقة تعرض صحتهم للخطر على متن مركب غير مجهز لذلك الغرض، بقصد الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض آخر، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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