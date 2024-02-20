تحقيقات النيابة تكشف كواليس سرقة حقيبة ميريهان حسين بالمقطم

كشفت تحقيقات نيابة المقطم والخليفة الجزئية، أن متهمين وراء سرقة حقيبة الفنانة ميرهان حسين من شقة تحت الإنشاء بمنطقة المقطم.

وقال المتهمان أنهما من محافظة الغربية وأتيا للعمل في تشطيب أرضية شقة من السيراميك وعلما بوجود حقيبة أموال مع الفنانة فغافلاها وسرقا الحقيبة.



وتبين أن المتهمين يقيمان بالغربية، ويبلغ المتهم الأول 26 سنة، والثاني 17 سنة.



فحصت الأجهزة الأمنية، واقعة تعرض الفنانة ميرهان حسين لسرقة حقيبتها التي تحتوي على أموال ومشغولات ذهبية، داخل إحدى الشقق تحت الإنشاء بمنطقة المقطم.



واستمع رجال المباحث لشهادة العمال المتواجدين داخل الشقة تحت الإنشاء لحظة وقوع عملية السرقة لتحديد هوية المتهم.



واتهمت ميرهان حسين العمال المتواجدين في الشقة بعملية السرقة، بعد تحرير والدها محضرا بقسم شرطة المقطم، يفيد بتعرض ابنته للسرقة.