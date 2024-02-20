حملة مكبرة لضبط "بدالين" تصرفوا في سلع تموينية مدعمة ببورسعيد

أحكمت الرقابة التموينية بإدارة تموين غرب بورسعيد قبضتها على ثلاثة بدالين تموينين تصرفوا في سلع مدعمة مصروفة على البطاقات التموينية الذكية.

جاء ذلك في إطار التعليمات المشددة من محمد عوض وكيل وزارة التموين ببورسعيد لإحكام السيطرة والرقابة على محال بيع السلع التموينية والمتابعة اليومية من خلال الحملات الرقابية.



تم تشكيل حملة بإشراف محمد حلمي وكيل المديرية وبرئاسة هاني شاكر مدير الإدارة حاتم ماهر وعصام العاصي كبار مفتشي الرقابة التموينية، وتم ضبط أحد البدالين التمونين تصرف في 140 كيس مكرونة و1200 عبوة شاي.

كما تم ضبط أحد البدالين تصرف في 871 كيس مكرونة مدعمة، كما قام أحد البدالين بالتصرف فى 100 كجم سكر تموينيى مدعم، وجميعها تصرف لأصحاب البطاقات التموينية الذكية.

تم تحرير محضر تصرف في سلعة مدعمة لمخالفة المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والمعدل بقانون 109 لسنة 1980 وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



من ناحية أخرى، افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومحمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد ومحمد عوض وكيل وزارة التموين ببورسعيد، مساء أمس الإثنين، معرض "أهلا رمضان" في بازار بورسعيد الجديد على مساحة أكبر من 2000 متر مربع ويضم أكثر من 30 قسمًا لبيع احتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك من السلع الغذائية وغير الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25%.

حضر الافتتاح كل من الدكتور مهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ والنائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، والنائبة امل عصفور عضو مجلس النواب واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والآلاف من أبناء بورسعيد.