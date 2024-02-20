جامعة برج العرب التكنولوجية تعقد ندوة تعريفية عن مشروع "دمج وتوظيف الشباب وريادة الأعمال"

عقدت جامعة برج العرب التكنولوجية، ندوة تعريفية عن مشروع دمج وتوظيف الشباب وريادة الأعمال بهدف تعزيز قابلية الطلاب للتوظيف في وظائف لائقة من خلال بناء قدراتهم حتى يتمكنوا من تأسيس أعمالهم الناشئة، تحت رعاية الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، ومشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الجامعة.



تناولت الندوة محاضرات تدريبية وتثقيفية لطلاب الفرقة الثانية من جامعة برج العرب التكنولوجية من كلتا الكليتين (تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتكنولوجيا العلوم الصحية) ويمتد البرنامج على مدار 7 أيام وذلك من أجل توجيه الطلاب نحو ريادة الأعمال وتنمية مهاراتهم.



جاء ذلك تحت إشراف كلا من: الدكتورة رانيا الشرقاوي، عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، والدكتور إبراهيم الفحام، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

وتهدف الندوة إلى توجيه الطلاب والخريجين وتنمية مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال وذلك لتمكينهــم مــن تطويــر أنفســهم وقدراتهــم بطريقــة فعالــة وإحترافيــة لمواجهة متغيرات سوق العمل.

وأوضح الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس الجامعة، أن الجامعة تحرص على تزويد الطلاب بالمهارات المطلوبة لسوق العمل ودمجهم فى الحياة الاقتصادية إلى جانب تأهيلهم لدخــول ســوق العمــل وتزويدهــم بالخـبرة المهنيــة والمهــارات المعرفيــة والفنيــة والرياديــة والســلوكيات الأساســية، ممــا يســاعدهم على الحصول على فرص عمل متميزة.



وأفادت الدكتورة رانيا الشرقاوي، عميدة كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، بحرص الجامعة على بناء شخصية الطالب وتوفير الدورات له وتنظيم الندوات التى تهدف إلى ضرورة توفير الدعم والتوجيه للشباب الذين يسعون إلى ريادة الأعمال مما يعزز من التنمية الاقتصادية ويساهم في توليد فرص العمل، بحيث يصبح بإمكان الشباب تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع ناجحة وتحقيق النجاح المهنى.

ونوه الدكتور إبراهيم الفحام، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، إلى أن الجامعة تنظم العديد من الفعاليات والندوات التى تستهدف تطوير مهارات البحث عن الوظائف، ويتعلم الخريجون كيفية البحث عن الفرص المهنية والتقديم لها بفعالية لمساعدة الطلاب في اختيار مساراتهم المهنية والشخصية وفهم متطلبات سوق العمل من خلال تدريب الطلاب وتوفير فرص التوظيف والتوجيه المهني وذلك ليتمكنوا من بناء مستقبل واعد في عالم ريادة الأعمال.

ندوة بجامعة برج العرب بالإسكندرية

ندوة بجامعة برج العرب بالإسكندرية