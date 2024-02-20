الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جامعة برج العرب التكنولوجية تعقد ندوة تعريفية عن مشروع "دمج وتوظيف الشباب وريادة الأعمال"

ندوة بجامعة برج العرب
ندوة بجامعة برج العرب بالإسكندرية

عقدت جامعة برج العرب التكنولوجية، ندوة تعريفية عن مشروع دمج وتوظيف الشباب وريادة الأعمال بهدف تعزيز قابلية الطلاب للتوظيف في وظائف لائقة من خلال بناء قدراتهم حتى يتمكنوا من تأسيس أعمالهم الناشئة،  تحت رعاية الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، ومشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الجامعة.

تناولت الندوة محاضرات تدريبية وتثقيفية لطلاب الفرقة الثانية من جامعة برج العرب التكنولوجية من كلتا الكليتين (تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتكنولوجيا العلوم الصحية) ويمتد البرنامج على مدار 7 أيام وذلك من أجل توجيه الطلاب نحو ريادة الأعمال وتنمية مهاراتهم.

جاء ذلك تحت إشراف كلا من: الدكتورة رانيا الشرقاوي، عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، والدكتور إبراهيم الفحام، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

وتهدف الندوة إلى توجيه الطلاب والخريجين وتنمية مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال وذلك لتمكينهــم مــن تطويــر أنفســهم وقدراتهــم بطريقــة فعالــة وإحترافيــة لمواجهة متغيرات سوق العمل.

وأوضح الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس الجامعة، أن الجامعة تحرص على تزويد الطلاب بالمهارات المطلوبة لسوق العمل ودمجهم فى الحياة الاقتصادية إلى جانب تأهيلهم لدخــول ســوق العمــل وتزويدهــم بالخـبرة المهنيــة والمهــارات المعرفيــة والفنيــة والرياديــة والســلوكيات الأساســية، ممــا يســاعدهم على الحصول على فرص عمل متميزة.

وأفادت الدكتورة رانيا الشرقاوي، عميدة كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، بحرص الجامعة على بناء شخصية الطالب وتوفير الدورات له وتنظيم الندوات التى تهدف إلى ضرورة توفير الدعم والتوجيه للشباب الذين يسعون إلى ريادة الأعمال مما يعزز من التنمية الاقتصادية ويساهم في توليد فرص العمل، بحيث يصبح بإمكان الشباب تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع ناجحة وتحقيق النجاح المهنى.

ونوه الدكتور إبراهيم الفحام، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، إلى أن الجامعة تنظم العديد من الفعاليات والندوات التى تستهدف تطوير مهارات البحث عن الوظائف، ويتعلم الخريجون كيفية البحث عن الفرص المهنية والتقديم لها بفعالية لمساعدة الطلاب في اختيار مساراتهم المهنية والشخصية وفهم متطلبات سوق العمل من خلال تدريب الطلاب وتوفير فرص التوظيف والتوجيه المهني وذلك  ليتمكنوا من بناء مستقبل واعد في عالم ريادة الأعمال.

ندوة بجامعة برج العرب بالإسكندرية
ندوة بجامعة برج العرب بالإسكندرية
ندوة بجامعة برج العرب بالإسكندرية
ندوة بجامعة برج العرب بالإسكندرية
ندوة بجامعة برج العرب بالإسكندرية
ندوة بجامعة برج العرب بالإسكندرية
جامعة برج العرب التكنولوجية دمج وتوظيف الشباب ريادة الأعمال طلاب الجامعة محاضرات تدريبية سوق العمل

مواد متعلقة

"عبد المحسن" يترأس اجتماع مجلس تعليم جامعة الإسكندرية: "الإرشاد الأكاديمي ضرورة لدعم الطلاب"

جامعة الإسكندرية تفوز بالمركز الأول فى الدورة القمية الـ31 لجوالى وجوالات الجامعات المصرية

الأكثر قراءة

عاجل.. نكشف موقف الزمالك من تقسيط غرامة كهربا بعد زيارة الأهلى

رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

مفاوضات مكثفة وتأجيل عملية رفح.. كواليس زيارة كبير مستشارى بايدن لمصر غدًا

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟

يواجه مقاومة شديدة.. جيش الاحتلال يأمر بعمليات إجلاء جديدة فى شمال غزة

كواليس تأجيل الكنيست التصويت على إقامة دولة فلسطينية أحادية الجانب