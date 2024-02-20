جمع 8 ملايين جنيه لـ"تجارة التليفونات".. تجديد حبس متهم بالنصب

جدد قاض المعارضات المختص، اليوم الثلاثاء، حبس متهم بالنصب والاحتيال على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الهواتف المحمولة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كشفت المعلومات عن قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الهواتف المحمولة، وتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون، وبلغ حجم الأموال المستوفي عليها نحو 8 ملايين جنيه.

وتبين أن المتهم زعم استثمار الأموال في مجال تجارة الهواتف المحمولة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال التي بلغت نحو 8 ملايين جنيه بالمُخالفة للقانون.