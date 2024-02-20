الثلاثاء 20 فبراير 2024
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سمير مرقص لـ"الشاهد": من يكتب منهج التاريخ بالمدارس هو أهم شخص فى تقديرى

الدكتور سمير مرقص
الدكتور سمير مرقص

قال الدكتور سمير مرقص، المفكر السياسي، إنه: "يجب الاهتمام بكيفية كتابة المناهج الدراسية المتعلقة بالتاريخ المصري لأولادنا في المدارس؛ لأن من يكتب هذا المنهج هو أهم شخص في تقديري، وهو الذي يوفر المادة الخام الأساسية لتكوين المواطن المصري بشكل صحيح، ويحتاج إلى نوع من التدريب الخاص والثقافة الموسعة حول كتابة منهج التاريخ".

وأضاف مرقص، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه: "في هذا الأمر تحديدا، أرشح دائما كتاب "تكوين مصر" للكاتب محمد شفيق غربال، والذي وضع أسسا لمدخل إلى قراءة تاريخ مصر، ومن المفترض أن يكون موجودا داخل كل بيت مصري، وليس المناهج الدراسية فقط، وهو مكون من مجموعة محاضرات في الإذاعة، وتم تجميعها في كتاب ونُشر حوالي 10 مرات في قصور الثقافة المختلفة".

وواصل: "هذا الكتاب مهم للغاية، ويجعلك تعرف قيمة التجربة المصرية والتاريخ المصري منذ القدم، وكافة التفاصيل المتعلقة بذلك في عناوين مكثفة ومركزة للغاية، وهذا ما يدل على عبقرية الكاتب، وأظن أنه لم يكتب أي شئ بهذا التركيز واللغة الحدثية المعاصرة والكثافة على مدار تاريخ مصر، والذي يظهر الاستمرارية الحضارية المصرية وطبيعة المجتمع المصري بشكل موسع للغاية".

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