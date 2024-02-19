سمير مرقص لـ"الشاهد": المنهج الذى يكتب به التاريخ مسألة أمن قومى (فيديو)

قال الدكتور سمير مرقص، المفكر السياسي، إن "الأمن القومي يحتاج إلى أن يكون جميع المصريين في نفس مستوى الموجة من حيث استقبالهم للتاريخ، ويمكن الاختلاف مع التاريخ كما يشاء أي أحد، ولكن يجب دائما أن يكون هناك ذاكرة وطنية واحدة، وإلا سيخلق كل تيار تاريخه الخاص به ويقصي تاريخ الآخرين".

وأضاف مرقص، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه: "على سبيل المثال في فرنسا، نرى العديد من النقاد للثورة الفرنسية، لكن لا أحد يختلف في فرنسا على قيمة الثورة الفرنسية كمحطة أساسية في التاريخ الإنساني، فإذ انطلقت من هذه النقطة ستعمل على توحيد الحد الأدنى للذاكرة الوطنية لدى الأمة".

وواصل: حتى وقتنا الحالي هناك أشخاص تختلف على ثورة 19، وما قدمه سعد زغلول في تلك الحقبة، كما أن هناك أشخاصا ما زالوا يعيشيون ويستدعون الفترة الملكية حتى الآن، فالقضية هي كيفية إعادة النظر إلى التاريخ والاعتبار بالمحطات الكبيرة به، فالمنهج الذي يكتب به التاريخ هو مسألة أمن قومي.