الثلاثاء 20 فبراير 2024
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سمير مرقص لـ"الشاهد": يجب نقد الشخصيات التاريخية دون التجريح فى سلوكهم الشخصى

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والدكتور سمير مرقص

قال الدكتور سمير مرقص، المفكر السياسي، إنه: "يجب تقييم الشخص من حيث أدائه الشخصي وليس سلوكيا، وإنما الأمر يكون متعلقا بممارساته السياسية وتداعياتها ونتائجها على الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي وغيرها، فسلوكه الشخصي يخصه ولا يجب التدخل فيه إطلاقا".

وأضاف مرقص، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه: "يبدو لي أن الحالة الثقافية العامة تجعلنا نبعد كثيرا عن مضمون الأداءات إلى اللغة الفضائحية، وذلك أمر لا يهمني على الإطلاق، فإخضاع الشخصيات التاريخية للنقد والتحليل وارد بالتأكيد، ولكن هناك البعض الذين يعتقدون أن ذلك يعد تشويها لهذه الشخصيات على أنها رموز لا يجب المساس بها".

وواصل: "هذا الأمر يعتبر مشكلة كبيرة؛ لأنه يعوق القراءة التاريخية والتقييم التاريخي والنقد، وكل ذلك مطلوب بشكل كبير في وقتنا الحالي، ولكن بشرط وضع أطر وضوابط معينة لكيفية تحليل هذا النقد التاريخي دون أي تجريح لسلوك الشخصيات التاريخية".

سمير مرقص المفكر السياسي السياسية الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز القراءة التاريخية

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