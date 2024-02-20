الثلاثاء 20 فبراير 2024
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سمير مرقص لـ"الشاهد": يجب إعادة كتابة التاريخ المصرى بمنظور شعبى وليس استعماريا

سمير مرقص
سمير مرقص

قال الدكتور سمير مرقص، المفكر السياسي، إنه: “من الضروري تصنيف التاريخ المصري بناء على حركة المصريين وليس بناء على فترات الاحتلال، كم أن الاحتلال العثماني لم يكن فتحا أو خلافة عثمانية، بل كان ظلما واستغلالا للمصريين مسلمين ومسيحيين”.

وأضاف مرقص، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه: "تمكنت من التخلص من المنهجية الاستشراقية في كتابة التاريخ المصري، ولكني أواجه تحديا جديدا من بعض الرؤى الدينية التي تحاول إعادة تفسير التاريخ بمنظور ثابت ومتحيز، مثلما حدث في قضية ثورة البشامرة التي كانت حركة اجتماعية ضد الظلم الفلاحي وليس حركة دينية ضد المأمون".

وواصل: "أسعى في الفترة الحالية لإبراز دور المصريين في صناعة تاريخهم وثقافتهم وهويتهم، وليس الاستسلام للروايات الاستعمارية أو الدينية التي تحاول تشويهها أو تجاهلها".

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