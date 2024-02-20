الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

غيانا تطرح أول عطاء تنافسى للتنقيب البحرى عن النفط

التنقيب عن النفط
التنقيب عن النفط

قال مسؤول بوزارة الموارد الطبيعية في دولة غيانا، أمس الإثنين، إن بلاده تعتزم الكشف عن الفائزين بحقوق التنقيب عن النفط في مناطق بحرية في أول عطاء تنافسي للدولة بحلول نهاية مارس.

وقال بوبي جوساي جونيور كبير منسقي شؤون النفط، خلال "مؤتمر الطاقة السنوي" في البلاد، إن "الحكومة تواصل مراجعة العروض وتحليل الوثائق المقدمة من 8 مجموعات تقدمت بعروض في مزاد للنفط في سبتمبر الماضي".

ويهدف مؤتمر الطاقة، إلى تسليط الضوء على صعود غيانا باعتبارها أسرع منتجي النفط نموًا في العالم، وقد استغل المسؤولون أول أيام المؤتمر لطرح خطط استغلال ثروة النفط والغاز لإحداث تحول وتوسع في اقتصاد البلاد.

ومن بين مقدمي العروض في العطاء كونسورتيوم مؤلف من "إكسون موبيل" و"هيس كورب" و"الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري"، وآخر من "توتال إنرجيز" و"قطر للطاقة" و"بتروناس" الماليزية.

وأثمرت عمليات التنقيب البحري عن النفط للكونسورتيوم الذي تقوده "إكسون موبيل" عن اكتشاف ما يزيد على 11 مليار برميل من النفط، ويضخ الآن نحو 645 ألف برميل من النفط يوميًا.

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