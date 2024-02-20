سمير مرقص لـ" الشاهد": الخطاب الدينى حتى الآن غير مواكب للعصر

قال الدكتور سمير مرقص، المفكر السياسي، إن الخطاب الديني حتى الآن غير مواكب للعصر، والشباب أنفسهم هم من أصبحوا يقوموا بممارسة واكتشاف مظاهر التجديد الديني سريعًا، وذلك لأنهم بحاجة لذلك وليس المؤسسات؛ لذا يجب على مؤسسات الدولة أن تسارع في تفعيل التجديد الديني من الحركة الشبابية إلى الحركة المؤسسية لضمان الاستغناء عن المخرجات غير المنضبطة.

ثمار حراك يناير وتمرد يونيو

وأكد الدكتور سمير مرقص، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”: “من ثمار حراك يناير وتمرد يونيو أن الحضور المواطني تم تفعيله بصورة كبيرة، وتم القضاء على التصنيفات الدينية للمواطنين، فالأقباط جسم اجتماعي، ولكل منهم مصالحه وأهدافه الخاصة، لذا المواطن المصري عرف الطريق إلى المجال العام بخروجه إلى الميدان، حيث طالب المواطنين بحقوقهم كمواطنين وليس على أساس ديني، لذا خرج المصريين جميعهم في يونيو لرفض التصنيف الديني”.

وتابع: "30 يونيو كانت تعبير للحفاظ على هوية الدولة الحديثة، وأيضًا 30 يونيو كانت نقلة في تاريخ مصر".

تفاصيل برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.