الإثنين 19 فبراير 2024
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اللواء نصر سالم: مصر تؤكد قوتها العسكرية فى مواجهة التهديدات (فيديو)

اللواء نصر سالم
اللواء نصر سالم

أشاد اللواء نصر سالم، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، بالإنجازات التي حققتها مصر في حرب أكتوبر المجيدة، والتي تعد رمزا للعزة والكرامة في تاريخ الأمة.

وقال اللواء سالم، في حوار خاص مع الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة سي بي سي، إن وزارة الدفاع اتخذت قرارا حكيما بنشر وثائق عسكرية سرية عن تفاصيل الحرب، وذلك لإظهار حقيقة ما حدث في تلك الفترة الحاسمة، ولإعطاء الأجيال الجديدة فرصة للتعرف على بطولات الجيش المصري والشعب المصري.

وأضاف، أن هذه الوثائق تحمل العديد من الدروس والمعاني، وترسل رسالة قوية للعالم بأن مصر دولة عظيمة وقوية، ولديها القدرة على مواجهة أي تحديات تواجهها على المستوى الإقليمي والدولي، وأكد أن الدولة المصرية تمتلك قدرات عسكرية شاملة تضمن حماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وأنها لن تسمح بأي تدخل أو تهديد من أي جهة كانت.

وانتقد اللواء سالم، سلوك قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، مشددا على أنها لم تنجح في تحقيق أي من أهدافها العدوانية، وأنها تظهر فقط وجهها القبيح من خلال قتل وتدمير الأبرياء والمدنيين.

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