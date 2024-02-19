هيئة البحرية البريطانية: تلقينا بلاغًا عن حادث على بعد 60 ميلًا بحريًا شمالى جيبوتى

أعلنت هيئة بحرية بريطانية، اليوم الاثنين، عن تلقيها بلاغا عن حادث على بعد 60 ميلا بحريا شمالي عاصمة جيبوتي، فيما أعلنت الهيئة عن بلاغ عن حادثة على بعد 90 ميلا بحريا غربي جازان بالسعودية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وفي السياق ذاته، فقد تخلى طاقم سفينة شحن ترفع علم بيليز ومسجلة في بريطانيا عن السفينة قبالة اليمن، بعد أن أصيبت بصواريخ أطلقتها جماعة الحوثي.

وقالت شركات أمنية إن السفينة روبيمار كانت في خليج عدن، وبالقرب من مضيق باب المندب عندما تعرضت للقصف.

أضرار كثيرة ومعرضة لخطر الغرق

وقال الحوثي أن السفينة تعرضت لـ"أضرار كارثية" وكانت معرضة لخطر الغرق.

وأدانت المملكة المتحدة الهجوم المتهورعلى روبيمار وقالت إن السفن البحرية المتحالفة "كانت موجودة بالفعل في مكان الحادث".

وأضافت إنها واحدة من أكثر الهجمات المدمرة التي نفذها الحوثيون المدعومين من إيران حتى الآن، وهي أحدث دليل على أن الجهود الغربية لردعهم لم تنجح بعد.

وأطلق الحوثيون عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة على سفن تجارية وسفن حربية غربية في البحر الأحمر وخليج عدن منذ منتصف نوفمبر، فيما يقولون إنه إظهار دعم للفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة. يجرد.

ودفعت الهجمات العديد من شركات الشحن إلى التوقف عن استخدام الممر المائي الحيوي، الذي يمثل حوالي 12% من التجارة البحرية العالمية.

وبدأت القوات الأمريكية والبريطانية تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية في أنحاء غرب اليمن الخاضع لسيطرة الحوثيين، ردا على ذلك الشهر الماضي.

وقالت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، مساء الأحد، إنها تلقت تقريرًا عن حادث من سفينة لم يذكر اسمها على بعد حوالي 35 ميلًا بحريًا (65 كم) جنوب ميناء المخا اليمني على البحر الأحمر.

وأضافت أن الربان أبلغ عن "حصول انفجار على مقربة من السفينة أدى إلى أضرار" حوالي الساعة 23.00 بالتوقيت المحلي (20.00 بتوقيت جرينتش).

وفي وقت مبكر من يوم الاثنين، نقلت الوكالة عن السلطات العسكرية قولها إن الطاقم ترك السفينة بعد تعرضها لهجوم.

وأضافت أن "السفينة الراسية وجميع أفراد الطاقم بخير"، وأضاف أن "السلطات العسكرية لا تزال في مكان الحادث لتقديم المساعدة".

وذكرت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري بشكل منفصل أن سفينة شحن ترفع علم بيليز تعرضت لهجوم في مضيق باب المندب يوم الأحد أثناء إبحارها شمالًا.