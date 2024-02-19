ضبط سائق وبحوزته كمية من السجائر مجهولة المصدر بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق وبحوزته كمية كبيرة من السجائر مجهولة المصدر، بقصد التصرف فيها بالبيع بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

البداية كانت بورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفيد بقيام سائق بتخزين كمية كبيرة من السجائر مجهولة المصدر، بقصد التصرف فيها بالبيع بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

عقب التأكد من المعلومات الواردة تم القبض على المتهم وبحوزته 20 كرتونة سجائر دون فواتير مجهولة المصدر داخل سيارته الميكروباص، وقد أقر المتهم بأنه ينوي تجميع هذه السجائر وبيعها في السوق السوداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.