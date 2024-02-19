الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فرح الزاهد: مستواى الفنى تطور كثيرًا فى "عصابة عظيمة"

فرح الزاهد
فرح الزاهد

قالت الفنانة الشابة فرح الزاهد، إنها من أسرة تحب التمثيل والفن بصورة كبيرة، معبرة: "منذ طفولتي أهوى التمثيل وإذا لم أحصل على الفرصة فسوف أظلم نفسي، وشعرت  بالسعادة الشديدة بعد إعجاب الجهور بدوري في مسلسل الطاووس".

 

الطاووس

وأكدت الفنانة فرح الزاهد، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنها حصلت على عروض مشاركة في أعمال فنية قبل مسلسل الطاووس ولكنها رفضت لشعورها بأنها لن تضيف جديدًا ولن يكون الدور مؤثرًا، موضحة أن الطاووس كان دراما قوية مع النجم جمال سليمان والناس تقبلت دورها.

وتابعت: "فرصتي كانت كويسة بالمشاركة في دراما الطاووس والكوميدي أصعب من الدراما ومحتاج خبرة أكبر ولازم أعرف أقدم إيه وفي فيلم عصابة عظيمة طورت نفسي عن البداية، أنا دائمة التواصل مع شقيقتي هنا واستشارتها في أعمالي الفنية وموضوع أنها شقيقتي لم يضرني فنيًا ومن الطبيعي أن يقوم الجمهور بالمقارنة".

 

تجنب التعليقات السلبية 

واستكملت: "لا أتفاعل على السوشيال ميديا على الإطلاق، وذلك لأنني أتأثر بالتعليقات السلبية بصورة كبيرة، وأحرص دائمًا على تجنب مثل هذه التعليقات".

فرح الزاهد هنا الزاهد الحياة اليوم الحياة لبنى عسل

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