الإثنين 19 فبراير 2024
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مصر

رئيس "تنمية الثروة السمكية" يناقش الأبحاث العلمية المقدمه من العاملين بالجهاز

الحسين فرحات
الحسين فرحات

أكد اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإهتمام بالبحث العلمي، فإن الجهاز لا يدخر جهدًا في تسخير كافة موارده لصالح الإرتقاء بالعملية البحثية ودعمها على النحوالأمثل وتوفير بيئة ملائمة للباحثين، جاء ذلك خلال ترأسه، الإجتماع الأول لمناقشة الأبحاث العلمية المقدمه من قبل الباحثين العاملين بالجهاز والمناطق، الذي انعقد اليوم، الإثنين، الموافق 19 فبراير 2024.

أكد "فرحات"، أن الجهاز يهدف إلى تحفيز الباحثين على التميز والإبداع في مجال البحث العلمي، كما يهتم بتشجيع التعاون العلمي وإستقطاب الكفاءات والمهارات العلمية المتميزة من خلال إقامة اللقاءات أو المشاركات البحثية لتبادل المعلومات والخبرات وتقديم المساعدة للباحثين لمواصلة تنفيذ إنتاجهم البحثي على أرض الواقع.

ووجه بتطوير مركز التدريب بالمنزلة ورفع كفاءته والإصلاح الشامل له، لإستخدامه في خدمة البحث العلمى والباحثين، وأيضًا تم تنفيذ زراعة نبات الأزولا بالمفرخ السمكى بالعباسة، وهى خطوة مهمة في مجال  تصنيع أعلاف الأسماك.

وناقش"فرحات" خلال إجتماعه العديد من الأبحاث العلمية المقدمه له من السادة الباحثين بالجهاز ومناطقه، والتى تتعلق بتطبيق أحدث نظم الاستزراع السمكى مثل IPRS، وتفريخ الأسماك، وتحقيق شروط التصدير  من خلال تطبيق منظومة الأمان الحيوى للمزارع السمكية، كما تم مناقشة تصنيع الأسماك، ودور الإرشاد السمكى فى تحقيق التقدم للعاملين فى المزارع والمفرخات من خلال إقامة دورات تدريبية شاملة، وأيضًا قام سيادته بمناقشة مدى إمكانية تنفيذ تلك الأبحاث على أرض الواقع، من خلال دراسة آليات التنفيذ والمتطلبات والخطة الزمنية وما سيعود بالنفع على الجهاز والوطن.

كما شدد، بسرعة التنسيق مع الجهات المختصة كمستقبل مصر،  ووزارة الزراعة، ووالمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية، وكليات الثروة السمكية، ومعهد علوم البحار والمصايد، لدراسة جدية النتائج المرجوة من الأبحاث المقدمة، والمضي بخطى ثابتة وسريعة نحو تحقيق الهدف من البحث العلمى.

رئيس تنمية البحيرات يعقد اجتماعا الباحثين لتطبيق الابحاث العلمية ومعرفة آليات

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