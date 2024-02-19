الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

"اللاتينية" تحتفل بحلول الأسبوع الأول من الزمن الأربعيني للصوم الكبير

الكنيسة اللاتينية
الكنيسة اللاتينية

تحتفل الكنيسة اللاتينية بحلول الأسبوع الأوّل من الزمن الأربعينيّ للصوم الكبير.

بهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: لا شيء يشجّعنا على محبّة الأعداء، التي فيها يكمن كمال المحبّة الأخويّة أكثر من النظر بامتنان إلى الأناة الرائعة "لأجمل بني آدم" لقد أدار وجهه الجميل إلى الأثمة لكي يغطّوه بالبصاق.

أضافت الكنيسة في عظتها الاحتفالية: لقد تركهم يضعون عَصبَة على عينيه التي بإشارة منه بإمكانها أن تحكم العالم. لقد عَرَض ظهره للسوط... وقدّم لإكليل الشوك المسنّن هامته التي يجب أن يضطرب أمامها الأمراء والجبابرة. قدّم نفسه للازدراء والشتائم. وفي النهاية، تحمّل بصبر الصليب والمسامير والحربة والمرّ والخلّ، وبقي وسط كلّ هذا مليئًا بالوداعة والهدوء. "كحَمَلٍ سيقَ إِلى الذبْحِ كنَعجَةٍ صامِتَةٍ أمامَ الذينَ يَجُزّونَها ولم يَفتَحْ فاهُ" 

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