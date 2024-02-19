الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

"الأرثوذكسية" تنشئ ايبارشية جديدة وتقسم أخرى

الأنبا نيقولا انطونيو
الأنبا نيقولا انطونيو

قال الأنبا نيقولا انطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية إن أصدر مجمع الكنيسة برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني الدمج الدائم لأبرشية موزمبيق المقدسة في أبراشية زامبيا المقدسة، وإعادة تسمية متروبوليتية طرابلس (شمال إفريقيا) المقدسة إلى متروبوليتية ليبيا المقدسة.

 مقاطعة بوتسوانا 

كما قرر المجمع ايضا إعادة تسمية مقاطعة بوتسوانا الكنسية إلى أبرشية غابورون وبوتسوانا المقدسة، وتقسيم متروبوليس بوروندي ورواندا المقدسة إلى أبرشيتين أ) بوجمبورا وبوروندي. ب) كيغالي ورواندا. 

ويتولى دور المفوض البطريركي لأبرشية كيغالي المقدسة الأرشمندريت نكتاريوس دوماس، وذلك بالاضافة الى إنشاء أبرشية جوبا وجنوب السودان المقدسة.

وكان قد قام مؤخراصاحب الغبطة البابا ثيوذوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، بزيارة رعوية إلى إبراشية نيجريا استمرت 8 ايام  زار خلالها كاتدرائية قيامة الرب، لاجوس. التي وضع حجر الأساس قبل إثني عشر عامًا.

وقد استقبله أبنائه المبتهجين بحضوره بالترحيب بترديد الذكصولوجيا، معبرين بحماس عن فرحتهم بوجود غبطته بينهم.

وترأس صاحب الغبطة صلاة التريصاجيون لذكرى مثلث الرحمات رئيس الأساقفة الراحل المتروبوليت ألكسندروس. ونصح الكاهنة والمؤمنين بالبقاء مخلصين لمبادئ الأرثوذكسية الحقيقية قبل عقد جلسة خاصة مع الإكليروس.

وشكر المتروبوليت جورجيوس فلاديميرو مطران غينيا والمُعْتَمَد البطريركي في اليونان والمفوض البطريركي العام لإبراشية نيجيريا البابا ثيودروس نيابة عن الكهنة والأبرشية على محبته لأبنائه، مشيدًا برؤيته التبشيرية بروح سلفه مرقس الإنجيلي في قارة أفريقيا بأكملها.

كما احتفل البابا ثيودورس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا بصلاة الغروب مع الرعية الأرثوذكسي الصغير في أبوجا.

بعد الخدمة، بارك غبطته القطيع الصغير، ووجه كلمات محبة ودعم للمؤمنين ووعدهم بأنه سيكون لهم قريبًا وسيخدم احتياجاتهم الروحية والعبادية.

ثم زار البابا ثيودروس السفارة اليونانية برفقة المتروبوليت جورجيوس مطران غينيا والمُعْتَمَد البطريركي في اليونان والمفوض البطريركي العام لإبراشية نيجيريا الأب/ ياكوفوس، حيث استقبله سفير اليونان السيد/ أثناسيوس كوتسيونيس وزوجته إيوانا وجميع العاملين في السفارة. وحضور سفير مصر السيد/ محمد فؤاد. وقد أكد صاحب الغبطة بأن نيجيريا "عملاق" أفريقيا، ووصف مصر بأنها "البوابة" إلى أفريقيا. وأعرب للسفير المصري عن محبته الأخوية لرئيس مصر السيد/ عبد الفتاح السيسي لدعمه الرائع لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس. وفي الوقت نفسه، تعهد السفير بالتزامه الثابت بدفع الترابط التاريخي الذي يستمر العمر بين نيجيريا واليونان ومصر.

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