إيبارشية الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك تحتفل بميلاد الأنبا بولا

هنأت إيبارشية الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك الأنبا بولا شفيق، مطران الإيبارشية بعيد ميلاده الـ ٥٣

السيرة الذاتية للأنبا بولا شفيق:

• وُلِد في 19 فبراير 1971، في محافظة أسيوط.

• حصل على ليسانس الفلسفة واللاهوت من كلية العلوم الإنسانية واللاهوتية بالمعادي، وتمَّت سيامتُه كاهنًا في 27 يونية 2002.

٠ يشغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية معا للتنمية ؛

• سيم أسقفًا على إيبارشيَّة الإسماعيلية (مدن القناة وشرق الدلتا وسيناء) 11مايو 2023.

. عُين زائرًا رسوليًا للأقباط الكاثوليك في أمريكا، وكندا ديسمبر ٢٠٢٣

خدمات اجتماعيَّة:

خدم بالعديد من الأماكن في الداخل والخارج:

• عُيّن كاهنًا لرعيَّة السَّيدة العذراء بالنخيلة، أسيوط، لمدة 5 أعوام؛

• عُيِّن كاهنًا لرعيّة الأقباط الكاثوليك في ملبورن، أستراليا، لمدة 5 أعوام؛

• تولى شؤون رعيّة الأقباط الكاثوليك في سيدني، أستراليا 6 أشهر؛

• أسس جمعية معا للتنمية 2007،

• شغل منصب مدير عام مكتب التنمية الإيبارشيّ بأسيوط مدة 10 سنوات 2013 – 2023؛

• عضو مجلس الإدارة الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية بمصر (شخصية عامة)؛

• كان عضوًا فعَّالًا ومؤثرًا في برامج منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية لمدة أكثر من 16 سنة؛

• عضوٌ فعَّال ببيت العائلة المصريَّة بأسيوط؛ حيث شغل منصب نائب رئيس بيت العائلة بأسيوط ورئيس لجنة الشباب والتنمية ومؤسس رابطة الشباب.

• من خلال مكتب التنمية الإيبارشيّ EDO قام بتنفيذ مشروعات وأنشطة ثقافيَّة، تهتمُّ بترسيخ قِيَم الحوار وقبول الآخر ونبذ العنف ونشر السلام المجتمعيّ والتعايش المشترك داخل محافظة أسيوط.

• حصل على الدكتوراة الفخريّة من المركز المصري للسلام العالمي عام 2019 وذلك تقديرا للمجهودات والأعمال التي قدمها في مجال السلام الاجتماعي والثقافي والبيئي؛

• صمّم وأنشأ قرية "بيت عنيا" و"كفر ناحوم" بمدينة أسيوط الجديدة، وهي لخدمة الأنشطة الروحية وتهتم بحفظ تراث العمارة المصرية وفلسفتها المتصالحة مع البيئة والتي تُحسن استخدام الموارد الطبيعية المحلية، وإعادة تدويرها؛

• مهتمٌّ بشكل كبير بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وقضايا التعليم والتحديات التي تواجه المدارس الحكومية على مستوى محافظة أسيوط.

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• أطلق قوافل " عوافي" الطبيَّةً لخدمة نجوع وعزب وقرى محافظة أسيوط.

• أسَّس جمعية "معًا" لتنمية قرية النخيلة (التي عُرِفت وقتها باندلاع أحداث عنف).

• قدم من خلال أنشطة جمعية (معا) (على مدار 17 عاما) في الفترة من 2007 – 2024، عشرات المشروعات التي تهدف إلى تعزيز وترسيخ قِيَم التعايش المُشتَرَك ونشر رسائل السلام وقبول الآخر بالمجتمع.

وفي يوم ٣١ مارس ٢٠٢٣، اعتمد البابا فرنسيس انتخاب الأب متى شفيق مطرانا على إيبارشية الإسماعيلية، وتمت سيامته الأسقفية في يوم ١١ مايو ٢٠٢٣، متخذا اسم الأنبا بولا.