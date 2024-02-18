أعضاء المجمع المقدس للروم الأرثوذكس يشاركون في عيد شفيع البابا ثيودروس

في اليوم التالي لانتهاء أعمال المجمع المقدس لكنيسة الروم الأرثوذكس في مصر، شارك أعضاء المجمع المقدس لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا بالقدس الإلهي البطريركي الذي ترأسه البابا ثيودروس، بمناسبة عيد شفيعه القديس ثيودروس التيروني في كاتدرائية القديس نيقولاوس في منطقة الحمزاوي بالقاهرة.

وحضور سفير يوناني نيكولاوس باباجورجيو، وسفيرة قبرص بولي بانو لدى مصر، والقنصل العام اليوناني في الإسكندرية يوانيس بيرجاكيس، ورؤساء مجالس الرعية في كنائس وممثلي الجمعيات والمؤسسات الكنائسية العربية في القاهرة، وممثلي الجمعية اليونانية بالقاهرة والعديد من المؤمنين.

خلال القداس الإلهي تمت رسامة الشماس إيريناوس كاهناً. الشماس من غانا، وهو خريج المدرسة البطريركية بالإسكندرية "القديس أثناسيوس الكبير"، والذي سيخدم في إيبارشية عروسة المقدسة بتنزانيا.

بعد القداس الإلهي أزاح لبابا وبطريرك الإسكندرية الستار عن التمثال النصفي للراحل البطريرك ميليتيوس ميتاكساكيس (1926-1935) في باحة المقر البطريركي.

وتحدث عن حياة ميتاكساكيس ومساهمته الكبيرة في الكرسي البطريركي للقديس مرقس، مشددًا بشكل خاص على أن جميع الأنظمة التي لا تزال سارية في بطريركية الإسكندرية جاءت من هذا البطريرك العظيم. والذي قام بصياغة "القانون الأساسي لبطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس"، و"تنظيم محاكم الكرسي البطريركي بالإسكندرية والإجراءات المطبقة عليها"، و"نظام الزواج والطلاق". خلال فترة ولايته البطريركية، وتحديد مقاطعات العرش الكنسية التسعة.

ثم استقبل البابا ثيودروس مهنئيه في قاعة العرش البطريرك.

بعد ذلك توجه بابا وبطريرك الإسكندرية جميع أعضاء المجمع المقدس والحضور الرسميين إلى نادي الشبيبة الأرثوذكسي للطائفة الناطقة بالعربية في منطقة مصر الجديدة، حيث أعدت مائدة غذاء على شرف البابا ثيودروس.