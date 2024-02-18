الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

مع اقتراب صوم نينوى.. تعرف على أصوام الأقباط في 2024

الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء صوم أهل نينوى المعروف شعبويا باسم صوم يونان، وذلك يوم 26 من شهر فبراير الجاري.

وقال المرتل صموئيل نعيم، أستاذ الطقوس الكنسية في مدرسة افا ويصا لإعداد وتأهيل الشمامسة، إن الكنيسة تقسم أصوامها الى درجتين أولها الدرجة الأولى، وهى الأكثر نسكا وزهدا. 

أبرز أصوام الكنيسة في الدرجة الاول

ولعل أبرز أصوام الكنيسة في الدرجة الأولى هو صوم يومي الأربعاء والجمعة، الذي يمتد طيلة العام ولا يمتنع عنه الأقباط إلا في فترة الخماسين المقدسة التالية لعيد القيامة المجيد فقط.

كما يعتبر صوم أهل نينوى ايضا هو أول الأصوام المتصلة ذات الدرجة الأولى التي يحتفل بها الأقباط في 2024، ودائما ما يبدأ هذا الصوم يوم اثنين، ويستغرق 3 أيام متصلة تنتهي يوم الأربعاء ليحل العيد يوم الخميس، ويليه بأسبوعين الصوم الكبير، الذي يحل يوم 11 مارس المقبل ويستغرق 55 يوما متصلة تنتهي بحلول يوم عيد القيامة المجيد يوم 4 مايو.

 صوم البرامون

ويضاف إلى قائمة أصوام الدرجة الأولى صوم البرامون، وهي الفترة التي تسبق عيد الميلاد وعيد الغطاس المجيدين وتقدر من يوم الى ثلاثة ايام.

والأصوام الدرجة الثانية والذي تسمح الكنيسة خلاله بتناول الماكولات البحرية تخفيفا على الاقباط مثل صوم الميلاد الذي يبدا يوم 25 نوفمبر سنويا ويستغرق 43 يوما وصوم الرسل الذي يبدا في اليوم التالي لعيد العنصرة مباشرة لينتهي يوم 12 يوليو بشكل سنوي وصوم السيدة العذراء الذي يستغرق 14 يوما بشكل سنوي من 7 اغسطس وحتى يوم 22 من الشهر نفسه.

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