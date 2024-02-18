"أساليب يسوع في القيادة".. محاضرة تكوينية جديدة لمرحلتي إعداد الخدام وخدام كنائس القاهرة

استكملت اللقاءات التكوينية لمرحلتي إعداد الخدام، وخدام كنائس القاهرة، وذلك بمقر مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، بكوبري القبة، وذلك تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق.

ألقى محاضرة اللقاء الأب عمانوئيل صبحي، أحد رعاة كاتدرائية السيدة العذراء، بمدينة نصر بعنوان "أساليب يسوع في القيادة".

شارك في الاجتماع الأب يونان شحاتة، مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، والأخ محسن مجدي، عضو المكتب.

يذكر أن مثل هذه اللقاءات التكوينية، تقام في إطار حرص مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، بقيادة الأب يونان شحاتة، على تكوين خدام الرعايا، من خلال محاضرات تكوينية عدة في مختلف المجالات الكنسية.

من جهة اخرى وبرعاية وحضور نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشيّة طيبة للأقباط الكاثوليك، نظمت لجنة الدعوات بالإيبارشية، بقيادة الأب يوحنا معطي، والأب لوقا عايد، لقاء الدعوات الإيبارشي، تحت عنوان "أحبني.. اختارني.. فتبعته".

جاء ذلك بمشاركة الكلية الإكليريكية، بالمعادي، الممثلة في الأب إبرام ماهر، نائب رئيس الإكليريكية، ومكون قسم اللاهوت، والشماس نبيل كامل، والشماس عبد السلام، في السنة الرابعة من قسم اللاهوت.